Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
На данный момент среднегодовой размер пенсии составляет 16,5 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Во время выступления перед членами Совета Федераций в среду, 23 сентября, президент Владимир Путин заявил о необходимости индексации пенсий в следующем году и подтвердил, что размер повышения составит 6,3%.

Глава государства подчеркнул, что индексация на 6,3% в полтора раза превышает составленные ранее прогнозы на 2021 год относительно увеличения размера пенсий. Отметим, что Министерство труда спланировало среднегодовой размер пенсионной выплаты по старости для безработных пожилых людей на ближайшие три года.

Согласно проекту ведомства, в следующем году средний размер пенсии для неработающих пенсионеров составит 17 432 рубля. По прогнозам на 2022 и 2023 годы пенсии будут увеличены до 18 357 рублей и 19 283 рублей соответственно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Путина, количество бюджетных мест в университетах в следующем году вырастет на 33 тысячи.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин индексация пенсии россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Бабье лето бьет рекорды»: в Петербурге сегодня до +23
Суд Ленобласти отправил убийцу трансгендера в СИЗО до 15 октября
Сбербанк запустит свой сервис аудиостриминга «СберЗвук»
Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 в мире приближается к 31,8 ...
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
COVID-19 может увеличить риск развития болезни Паркинсона
В 2021 году расходы Петербурга на содержание кладбищ вырастут в 12 раз
Петербурженку выставили из пекарни за кормление грудью