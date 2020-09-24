Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

Во время выступления перед членами Совета Федераций в среду, 23 сентября, президент Владимир Путин заявил о необходимости индексации пенсий в следующем году и подтвердил, что размер повышения составит 6,3%.

Глава государства подчеркнул, что индексация на 6,3% в полтора раза превышает составленные ранее прогнозы на 2021 год относительно увеличения размера пенсий. Отметим, что Министерство труда спланировало среднегодовой размер пенсионной выплаты по старости для безработных пожилых людей на ближайшие три года.

Согласно проекту ведомства, в следующем году средний размер пенсии для неработающих пенсионеров составит 17 432 рубля. По прогнозам на 2022 и 2023 годы пенсии будут увеличены до 18 357 рублей и 19 283 рублей соответственно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Путина, количество бюджетных мест в университетах в следующем году вырастет на 33 тысячи.