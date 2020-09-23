Путин: число бюджетных мест в вузах увеличится на 33 тысячи

Число бюджетных мест в российских вузах в 2021 году будет увеличено на 33 тыс. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин.

Соответствующее заявление он сделал сегодня, 23 сентября, в ходе встречи с сенаторами в Кремле. Как сообщили РИА Новости, глава России в своей речи подчеркнул, что необходимые для этого средства должны быть предусмотрены в бюджете.

Путин отметил, что доступность высшего образования, по его словам, является одним из важных вопросов для семей с детьми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин объяснил смысл принятых конституционных изменений.