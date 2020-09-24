В Петербурге стало больше долгожителей

В Петербурге стало больше долгожителей
В Петербурге 344 долгожителя. Фото: Pixabay

Пожилых людей в Петербурге год от года становится больше. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала первый заместитель председателя комитета по социальной политике Галина Колосова.

Говоря о социальной помощи людям серебряного возраста, Колосова отметила, что в Северной столице более 1 млн 200 тыс. человек — это лица старше 60 лет. Пенсию получают более 1,5 млн горожан, из них более 1 млн 300 тыс. человек — по старости.

Что касается долгожителей, то на 1 января 2020 года в Петербурге проживали 299 человек, достигших возраста ста лет. Не прошло и 9 месяцев, как эта цифра увеличилась до 344 человек.

«Растут показатели во всех возрастных границах: старше 60, 70, 80, 90 лет. Мы видим тенденцию увеличения количества населения. Это диктует перед нами требования необходимости оказания все более широкой поддержки», — подчеркнула зампредседателя комитета по социальной политике Галина Колосова.

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