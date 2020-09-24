В Петербурге стало больше долгожителей

Пожилых людей в Петербурге год от года становится больше. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала первый заместитель председателя комитета по социальной политике Галина Колосова.

Говоря о социальной помощи людям серебряного возраста, Колосова отметила, что в Северной столице более 1 млн 200 тыс. человек — это лица старше 60 лет. Пенсию получают более 1,5 млн горожан, из них более 1 млн 300 тыс. человек — по старости.

Что касается долгожителей, то на 1 января 2020 года в Петербурге проживали 299 человек, достигших возраста ста лет. Не прошло и 9 месяцев, как эта цифра увеличилась до 344 человек.