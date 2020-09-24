Сделал прививку, но заболел. Gazeta.SPb.ru выяснила, почему так случается

Бывает так, что человек сделал прививку, но через непродолжительное время взял и заболел. О том, почему так происходит, корреспонденту Gazeta.SPb.ru рассказал заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, вице-президент региональной общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга» Владимир Жолобов.

Прививка от гриппа направлена на защиту человека именно от гриппа — нескольких его штаммов. Но от циркулирующих респираторных вирусных инфекций, а их не одна сотня, она не убережет.

«Все респираторные вирусные инфекции протекают достаточно легко. Тяжело и с вероятностью больших осложнений переносится именно грипп», — отметил Владимир Жолобов и добавил, что среди вакцинированных от гриппа людей не было летальных исходов.

В то же время говорить, что прививка защищает не от самого заболевания, а лишь от его осложнений, неверно. «Прививка направлена на то, чтобы, во-первых, создать иммунитет к тому или иному виду вируса, против которого идет вакцинация (грипп, оспа, паротит и пр.), во-вторых, чтобы человек не болел и, конечно, чтобы у него не было осложнений. А дальше все зависит от реакции организма, индивидуальных особенностей», — поясняет врач.

Напомним, за три недели прививочной кампании в Петербурге вакцинацию от гриппа прошли более 640 тыс. человек. Это данные городского комитета по здравоохранению. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы к заботе о собственном здоровье в 2020 году подошли очень ответственно. Это связано, в том числе, с продолжающейся эпидемией коронавируса. Ведь ситуацию может существенно ухудшить рост заболеваемости гриппом.

Напомним, что в некоторых российских регионах начали делать прививки от коронавируса. В первую очередь вакцинацию проходят медики.

По данным «Стопкоронавирус.рф», в Петербурге за последние сутки выявлено 215 заболевших Covid-19. 110 человек выздоровело, 22 — умерло. К сожалению, наш город вновь стал лидером по среднесуточной смертности от коронавируса.