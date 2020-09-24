В Петербурге обсудили ситуацию с изъятием несовершеннолетних детей из семьи

В этом году, к счастью, не было выявлено случаев отказа родителей от медицинской помощи для спасения ребенка. Фото: http://www.spbdeti.org/

В этом году, к счастью, не было выявлено случаев отказа родителей от медицинской помощи для спасения ребенка. Фото: http://www.spbdeti.org/

В четверг, 24 сентября, рабочая группа при Уполномоченном по правам ребенка по мониторингу случаев неправомерного изъятия несовершеннолетних из семьи подвела итоги первого полугодия 2020 года.

Детский омбудсмен Анна Митянина в начале заседания отметила, что по сравнению с прошлым годом отобраний было гораздо меньше — всего лишь 6 инцидентов против 16 в прошлом году. Эксперты также обсудили данные о помещении детей в социальные учреждения по заявлению родителей или самих детей в связи с трудной жизненной ситуацией, лишением родительских прав или болезнью. К сожалению, большинство ребят не возвращается в семьи, покинув их единожды.

За первые шесть месяцев 2020 года в поле зрения правоохранителей попали 1223 безнадзорных ребенка, из которых 798 сразу вернули родителям, а 398 признали нуждающимися в государственной помощи: это те, кто самовольно покинул дом, образовательное или социальное учреждение и оставшиеся без попечения родителей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец выставил своего ребенка на «Авито».