Петербуржец решил продать своего ребенка за 900 млн рублей

Мальчика предлагают приобрести в разделе «Животные».

На сайте бесплатных объявлений «Авито» появилось предложение о продаже ребенка. Автором стал его предполагаемый отец, проживающий в Санкт-Петербурге. Мужчина разместил объявление в разделе «Животные» и попросил за мальчика 900 миллионов рублей. Он прикрепил также три фотографии.

На ситуацию обратила внимание уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина. Она обратилась в администрацию сайта с требованием удалить объявление.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прокуратура проверила продажу мальчика на Авито в Петербурге. На сайте Авито в мае обнаружили объявление о продаже мальчика. Фото его появилось в разделе «Другие животные» под заголовком «Домашний питомец». Выяснилось, что автор объявления — сожитель матери ребенка.