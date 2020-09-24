В России в 2021 году могут поднять прожиточный минимум

В Министерстве труда предложили поднять величину прожиточного минимума в 2021 году.

Согласно прогнозам министерства, в России размер среднедушевого прожиточного минимума в 2020 году установится на уровне 11 241 рубля. В случае проведения расчетов, установленных новым порядком, при увеличении минимума на индекс потребительских цен 2021 года (3,7%), обновленный прожиточный минимум будет установлен в размере 11 653 рублей. Об этом сообщают РИА Новости.

Что касается новых порядков расчета, стоит напомнить, что Минтруд ранее анонсировал внесение соответствующего законопроекта на рассмотрение в Госдуму. Ожидается, что, в случае одобрения, сумму прожиточного минимума будут определять не по стоимости потребительской корзины, а как часть среднедушевого дохода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти хотят поднять прожиточный минимум выше, чем по России.