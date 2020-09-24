Мед за 300 тысяч: в Петербурге неизвестные украли у пенсионерки сбережения, притворившись продавцами

Пожилая жительница Приморского района осталась без значительной суммы денег из-за двух неизвестных женщин, которые решили заглянуть к ней в гости под видом продажи меда.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в среду, 23 сентября, в полицию обратилась 81-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что к ней домой пришли две женщины, предложившие приобрести мед. Умудрившись успешно отвлечь хозяйку квартиры, неизвестные незаметно украли конверт с деньгами и поспешили уйти. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемых разыскивают правоохранители.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерка перевела банковским мошенникам почти 2 млн рублей. Пожилую женщину убедили перевести накопления на неизвестный счет якобы для обеспечения безопасности средств.