В Петербурга задержали четырех подозреваемых в нападении с монтировкой на борца с незаконной уличной торговлей

Правоохранителям, спустя почти месяц после жестокого нападения на местного жителя в Калининском районе, удалось задержать четырех подозреваемых в противоправном деянии.

Напомним, происшествие произошло еще 30 августа. Свидетели сообщили в полицию, что в одном из дворов по проспекту Науки монтировкой серьезно избили мужчину. Позднее выяснилось, что нападавших было трое, а пострадавший 38-летний мужчина известен как общественный деятель, борющийся с незаконной уличной торговлей.

Полиция начала поиски злоумышленников и возбудила уголовное дело. Однако одним лишь нападением история не ограничилась. Пока мужчина приходил в себя в больнице, неизвестные 2 сентября подожгли его автомобиль Nissan. Данный инцидент стал поводом для возбуждения очередного уголовного дела. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По итогам розыскных работ, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 4 подозреваемых в нападении. Ими оказались безработные уроженцы Архангельской области в возрасте от 22 до 41 года. Отметим, что трое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности по тяжким статьям. Подозреваемые были отправлены в полицейский участок.

Предположительно, данная группа занималась решением конфликтных ситуаций с использованием силы. В связи с этим, правоохранители выясняют, не причастны ли задержанные граждане к другим похожим преступлениям.

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