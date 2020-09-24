В Колпино дорожный рабочий ударил лопатой пьяного жителя Оренбургской области

Около четырех часов дня 23 сентября в Колпино возле одного из домов на улице Ижорского батальона произошла драка между дорожным рабочим и нетрезвым жителем Оренбургской области.

В чем заключается причина конфликта, неизвестно, однако словесная перепалка между 31-летним рабочим и 28-летним оренбуржцем переросла в драку. Не сдержав эмоций, сотрудник дорожной службы нанес своему оппоненту удар лопатой, передают в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Позже в правоохранительные органы поступила телефонограмма из медицинского учреждения: пострадавшего от лопаты госпитализировали с резаной раной, его состояние оценивается как тяжелое. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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