Семак рассказал о самочувствии травмированных игроков «Зенита»

Семак рассказал о самочувствии травмированных игроков «Зенита»
Сергей Семак. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Главный тренер петербургской команды «Зенит» Сергей Семак поделился информацией о ходе восстановления травмированных спортсменов перед матчем с «Уфой» в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

Семак отметил, что к предстоящей игре активно готовится Ярослав Ракицкий. Наставник сине-бело-голубых сообщил о еще двух запланированных тренировках перед матчем и выразил надежду, что на них обойдется без очередных повреждений. Об этом сообщает NevaSport.

Положительная динамика в восстановлении заметна и Себастьяна Дриусси и Андрея Лунева. Игроки постепенно приходят в форму. Это позволяет тренерскому штабу надеяться, что уже в скором времени футболисты вновь вернутся к тренировкам в общей группе.

Отметим, матч «Зенит» — «Уфа» пройдет уже в эту субботу, 26 сентября. Команды встретятся в Санкт-Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анна Семак сдала тест на коронавирус из-за «потери обаяния».

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