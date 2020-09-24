Стала известна цена самого дешевого российского лекарства от коронавируса

Препарат «Авифавир» для лечения коронавирусной инфекции нового типа в аптеках будет стоить около 8 тыс. рублей.

Стоимость препарата озвучил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, компания специально отсрочила начало розничных продаж лекарства, чтобы предоставить более низкую цену по сравнению с аналогами.

Как сообщили РИА Новости, глава фонда отметил, что нынешняя цена «Авифавира» неокончательная и в дальнейшем может снизиться еще больше. И добавил, что препарат включат в список жизненно важных лекарств.

Напомним, препарат «Авифавир» готовят к запуску в розничную продажу в ближайшем будущем. Как будет осуществляться продажа предположил директор научно-исследовательского центра компании «Герофарм» Роман Драй.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в лекарство от коронавируса могут начать продавать в петербургских аптеках только по рецепту.