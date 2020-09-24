«Вторая волна уже идет»: врачи рассказали, что думают о росте заболеваемости Covid-19

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в некоторых странах снова начали вводить ограничения.

Так, на территории Израиля ввели повторный карантин, в Мадриде (Испания) запретили групповые собрания и ограничили передвижение, а в Мюнхене (Германия) возобновили масочный режим в общественных местах. Дойдет ли вторая волна до России – неизвестно.

«Оптимисты считают, что она уже идет», — заявил врач высшей категории, методист Городского центра медицинской профилактики Александр Сонин рассказал

Как сообщил ЛенТВ24, он отметил, что вторая волна может быть более заметной и начнется во второй половине текущего месяца. Люди возвращаются из отпусков, начинается учебный год, повышается количество соцконтактов.

По словам главврача частной клиники Александра Осипова, вирус идет по стране равномерно, не стоит делить его на волны.

Профессор СЗГМУ им. Мечникова Игорь Хорошилов уверен, что роста заболеваемости избежать не удастся. Это связано с тем, «что люди приезжают и с юга, с дач, коллективы начинают учиться, заниматься».

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала цену самого дешевого лекарства от коронавирусной инфекции нового типа. Как рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), нынешняя цена «Авифавира» неокончательная и в дальнейшем может снизиться еще больше.