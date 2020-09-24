В кабмине прокомментировали законопроект о реновации в регионах

Официально многострадальная программа реновации действует в Петербурге с 2008 года. Фото: pixabay.com

Официально многострадальная программа реновации действует в Петербурге с 2008 года. Фото: pixabay.com

Законопроект о распространении программы реновации на всю Россию направлен на ускорение расселения граждан из аварийного жилого фонда. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Речь идет о внесенном в Госдуму законопроекте, позволяющем проводить реновацию в регионах с согласия 2/3 собственников в многоквартирном доме. Как сообщил РБК, Хуснуллин отметил, что окончательные параметры программы будут утверждаться в первом и втором чтениях.

Сейчас идет расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. При этом количество аварийного жилья растет с каждым годом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о сносе бывших общежитий на Малой Охте. Ожидается, что на освободившейся территории по программе реновации возведут вторую очередь жилого квартала «Новая Охта».