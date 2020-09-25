«Неожиданно»: Волочкову наградили медалью «За добросовестный труд»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала поклонникам о приятном сюрпризе, который получила, приехав в нотариальную контору перед репетицией, чтобы оформить документы.

Об этом звезда рассказала на своей страничке в Instagram. Балерина отметила, что ее встретил председатель правления «Национального комитета общественного контроля» Мансур Юсупов.

«Совершенно неожиданно», — написала балерина под фото.

Волочкова также отметила, что ей очень приятно, «когда то, что делаешь, оценено по достоинству».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяная Волочкова веселилась с Джигурдой в бане. Она поделилась неоднозначным видео со своими подписчиками, а затем удалила его.