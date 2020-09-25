«Неожиданно»: Волочкову наградили медалью «За добросовестный труд»

&#171;Неожиданно&#187;: Волочкову наградили медалью &#171;За добросовестный труд&#187;
Председатель правления «Национального комитета общественного контроля» Мансур Юсупов вручил награду Анастасии Волочковой. Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова рассказала поклонникам о приятном сюрпризе, который получила, приехав в нотариальную контору перед репетицией, чтобы оформить документы.

Об этом звезда рассказала на своей страничке в Instagram. Балерина отметила, что ее встретил председатель правления «Национального комитета общественного контроля» Мансур Юсупов.

«Совершенно неожиданно», — написала балерина под фото.

Волочкова также отметила, что ей очень приятно, «когда то, что делаешь, оценено по достоинству».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяная Волочкова веселилась с Джигурдой в бане. Она поделилась неоднозначным видео со своими подписчиками, а затем удалила его.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анастасия волочкова медаль награждение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп пообещал за сутки распространить вакцины от Covid-19 после их одобрения
Из горящего дома в поселке Березовик спасли 25 человек
Более 120 человек задержали во всем мире за торговлю поддельными лекарствами
В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве школьницы
«Неожиданно»: Волочкову наградили медалью «За добросовестный ...
«Коронка, пломба, кариес»: поклонники раскритиковали зубы Асмус
В кабмине прокомментировали законопроект о реновации в регионах
Роспотребнадзор раскрыл главный недостаток российской вакцины от коронавируса