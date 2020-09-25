Трамп пообещал за сутки распространить вакцины от Covid-19 после их одобрения

В США разрабатывается четыре вакцины от Covid-19 за рекордное время. Она будет распространена до конца года или даже намного раньше. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, вакцины от коронавирусной инфекции нового типа будут распространены в течение суток после одобрения регуляторами.

Как сообщил ТАСС, Трамп отметил, что в настоящее время в США происходит разработка сразу четырех препаратов от Covid-19. Их разработка подходит к финальной стадии клинических испытаний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп призвал ООН наказать Китай за пандемию коронавируса. Он уверен, что Поднебесная несет ответственность за пандемию коронавирусной инфекции.