Из горящего дома в поселке Березовик спасли 25 человек

Из горящего дома в поселке Березовик спасли 25 человек
Спасатели эвакуировали жителей дома. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Тихвинском районе Ленобласти произошел пожар в жилом доме. Спасатели эвакуировали из постройки 25 человек.

Возгорание случилось вечером четверга, 24 сентября, в двухэтажном доме на базе пионерского лагеря «Огонек». Там горели несколько квартир.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по области, к 20:30 пожар на площади 540 «квадратов» локализовали. Полностью потушить пламя сотрудникам удалось к 21:50.

На борьбу с огнем ушло 3,5 часа. К ликвидации возгорания было привлечено 40 спасателей и девять единиц спецтехники.

В настоящее время выясняются детали произошедшего. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартирном пожаре на Лесном погиб белый кот. Пламя охватило в двухкомнатной квартире 20-метровую комнату, а также три «квадрата» в коридоре».

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар эвакцация


 

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