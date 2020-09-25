В Петербурге пожилой инженер перевел мошенникам более 6 миллионов рублей

Житель Московского района лишился своих сбережений попавшись на обман злоумышленницы, представившейся работницей банка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в четверг, 24 сентября, в полицию обратился 66-летний мужчина, работающий инженером в одной из организации. Он сообщил, что 19 сентября ему позвонила женщина, которая, представившись работницей одного из банков, рассказала о попытке кражи средств со счета мужчины. Обеспокоенный заявитель поспешил снять все свои сбережения. Позднее он отправил их на счета, указанные злоумышленницей. Таким образом деньгам якобы была бы гарантирована безопасность. Всего в период с 19 по 23 сентября через несколько разных банкоматов пенсионер перевел неизвестным 6 097 000 миллионов рублей. После этого мужчина понял, что оказался обманут и решил обратиться в полицию.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники придумали новую схему кражи денег с карт.