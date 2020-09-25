В Петербурге вновь начала расти преступность

В Северной столице злоумышленники стали снова проявлять активность после временного затишья, зафиксированного в период режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса.

МВД России опубликовали обновленную статистику по преступности в стране за 8 месяцев 2020 года, продемонстрировав темпы прироста числа различных зарегистрированных преступлений.

В период с января по август 2020 в городе на Неве количество совершенных преступлений выросло на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом времени в 2019 году. На тяжкие и особо тяжкие преступления пришлись более значительные цифры — рост составил 21%. В рейтинге среди регионов с наибольшим приростом преступности город расположился на 6 месте.

Продолжает процветать и киберпреступность. По увеличению количества этих преступлений Петербург оказался в абсолютных лидерах. По сравнению с 2019 годом, в 2020 году увеличение составило 547%. Об этом сообщает «Мойка78».

Что касается страны в целом, то на ухудшение криминогенной обстановки также серьезно влияют преступления в сфере IT — их количество выросло на 76,7%. Общее же количество преступлений по разным статьям в период с января по август 2020 года выросло на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года.

Также, Петербург занял 5 место в рейтинге регионов с наибольшим удельным весом преступлений, связанных с запрещенными веществами. Показатель составил 15,1%.

В целом, в городе на Неве за 8 месяцев 2020 года зафиксировано более 38 тысяч преступлений. Отметим, что в августе их количество значительно подросло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что COVID-19 снизил преступность в Петербурге.