Тренер женского «Зенита» Порядина рассказала о ритуалах перед матчами и шутках в раздевалке

Бывшая профессиональная футболистка Ольга Порядина, которая теперь тренируют женский «Зенит», рассказала, как ее подопечные готовятся к матчам и чем этот процесс отличается от мужского футбола.

Интервью спортивный специалист дала АБН. О создании женской команды в Петербурге было объявлено в начале этого года. Как призналась Порядина, изначально в них никто не верил, однако клуб уже успел «потрепать нервы всем лидерам».

Она рассказала, что перед ней стоит задача – попасть в Лигу чемпионов. Кроме того, наставнице дали на три года, чтобы построить команду.

Говоря о тренировочным процессе, Порядина заметила, что подходы, средства и методы в женском футболе не отличаются от того, что есть в мужском.

В раздевалках спортсменки шутят, как и в мужском футболе. Пошлых шуток девушки не любят. При этом, по словам Порядиной, она любит над собой пошутить.

У команды уже появились свои ритуалы перед выходом на поле. Для начала капитан Екатерина Сочнева собирает игроков в круг и произносит напутственную речь. В раздевалке перед игрой говорит сама тренер. Порядина добавила: у нее есть и личный ритуал, раскрывать который она не хочет.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что матч между мужским «Зенитом» и «Уфой» пройдет без помощника главного арбитра встречи — Константина Шаламберидзе.