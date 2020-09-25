Один из судей матча «Зенит» — «Уфа» заменен по причине ухудшения самочувствия

Один из судей матча «Зенит» &#8212; «Уфа» заменен по причине ухудшения самочувствия
К счастью, причиной недомогания стал не коронавирус. Фото: Pixabay

Матч между петербургским «Зенитом» и «Уфой» пройдет без помощника главного арбитра встречи — Константина Шаламберидзе.

Все дело в том, что специалист почувствовал себя плохо, о чем сразу же уведомил представителей РФС. Также, Шаламберидзе сдал тест на коронавирусную инфекцию, который показал отрицательный результат. Несмотря на это, в РФС решили дать специалисту отдохнуть и произвели замену. Вместе Шаламберидзе на поле выйдет Рустам Мухтаров. Об этом сообщает NevaSport.

Напомним, матч 9-го тура Российской Премьер-лиги пройдет в субботу, 26 сентября, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 на «Газпром Арене».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Семак рассказал о самочувствии травмированных игроков «Зенита». К предстоящей игре с «Уфой» активно готовится Ярослав Ракицкий. Положительная динамика в восстановлении заметна и Себастьяна Дриусси и Андрея Лунева.

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