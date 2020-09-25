Коммунальщикам попало от прокуратуры за не готовый к отопительному сезону дом на Новороссийской

Коммунальщикам попало от прокуратуры за не готовый к отопительному сезону дом на Новороссийской
Новороссийская улица. Фото: панорамы "Гугл"

В Петербурге управляющей компании ООО «Жилфондсервис» придется устранять замечания в доме на Новороссийской улице. При подготовке к отопительному сезону там нашли нарушения.

Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает прокуратура Петербурга. Уточняется, что в доме нашли «грубые нарушения технической эксплуатации жилищного фонда».

Так, вскрылись повреждения водосточных труб, главный распределительный щит находился в ненадлежащем состоянии, изоляция трубопровода горячей воды в подвале отсутствовала частично, двери, чердаки, подвалы и лестничные клетки не были утеплены.

Гендиректор организации получил представление от прокурора, компания должна будет устранить все нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге на неделю отодвинули начало отопительного сезона. Причиной стало бабье лето.

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