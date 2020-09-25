«Зенит» думает о покупке полузащитника Юлиана Дракслера

«Зенит» думает о покупке полузащитника Юлиана Дракслера
Футболист Юлиан Дракслер. Фото: www.instagram.com/draxlerofficial/

Петербургский футбольный «Зенит» начал переговоры с полузащитником французского «Пари Сен-Жермен» Юлианом Дракслером.

Об этом сообщает спортивный журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале. Отмечается, что сейчас петербургский клуб ищет центрального полузащитника атакующего плана. До этого сообщалось, что занять позицию может полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

По последним данным, одним из главных кандидатов является Дракслер. Он становился чемпионом мира шесть лет назад, а также выходил в финал Лиги Чемпионов.

Во сколько может обойтись «Зениту» футболист, пока не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Ольга Порядина, которая теперь тренируют женский «Зенит», рассказала, как ее подопечные готовятся к матчам. Несмотря на то, что команда была образована недавно, у девушек уже появились свои ритуалы перед матчами.

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