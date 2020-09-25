На Netflix покажут документальный фильм о петербургской тюрьме «Кресты»

Стриминговый сервис Netflix впервые покажет своим пользователям документальный фильм российского производства.

В проекте телеканала «Россия — 1» раскрывается история старейшей российской тюрьмы «Кресты», располагающейся в центре Северной столицы. Расскажут в фильме и про известных личностей, которые в свое время были отправлены в заключение в «Кресты». Напомним, наказание в стенах учреждения отбывали поэт Иосиф Бродский, художник Казимир Малевич и многие другие. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

На платформе Netflix фильм станет доступным к просмотру на русском языке с субтитрами 1 января 2021 года. До этого работа отечественных киноделов будет представлена на различных фестивалях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Netflix локализуют в России, оператор уже известен. Российскую версию сервиса планируют запустить в середине октября этого года. Она предполагает русский дубляж всего контента. Кроме того, подписку можно будет оплачивать в рублях.