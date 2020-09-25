В лесу Ленобласти нашли трупы двух лосей, браконьеров ищет полиция

В Ленинградской области начали проверку после того, как в лесу обнаружили трупы двух лосей. На место вызвали опергруппу полиции.

Об этом сообщает комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Староста деревни Сарка обратился в полицию два дня назад. Местные жители нашли труп лося в одном из лесов. На нем зафиксировали два проникающих отверстия.

В тот же день на территории Кургальского заказника нашли еще одно мертвое животное, вернее, — останки после его разделки.

Уточняется, что в настоящее время ведутся следственные действия.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что жителю Петербурга придется заплатить за ДТП с косулей, в результате которого животное погибло. Авария произошла на участке трассы «Скандинавия» в Курортном районе Северной столицы.