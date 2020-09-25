В лесу Ленобласти нашли трупы двух лосей, браконьеров ищет полиция

В лесу Ленобласти нашли трупы двух лосей, браконьеров ищет полиция
Убитый лось. Фото: группа "Охотнадзор/47"/ ВК

В Ленинградской области начали проверку после того, как в лесу обнаружили трупы двух лосей. На место вызвали опергруппу полиции.

Об этом сообщает комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Староста деревни Сарка обратился в полицию два дня назад. Местные жители нашли труп лося в одном из лесов. На нем зафиксировали два проникающих отверстия.

В тот же день на территории Кургальского заказника нашли еще одно мертвое животное, вернее, — останки после его разделки.

Уточняется, что в настоящее время ведутся следственные действия.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что жителю Петербурга придется заплатить за ДТП с косулей, в результате которого животное погибло. Авария произошла на участке трассы «Скандинавия» в Курортном районе Северной столицы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
браконьер ленобласть лоси новости ленобласти охотник


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Создателя концепции фасада спорткомплекса на месте СКК выберут в ...
Таможенники пресекли продажу контрафактной обуви в петербургском магазине
Скелет на чердаке, погоня со стрельбой, мораторий на граффити: чем ...
В лесу Ленобласти нашли трупы двух лосей, браконьеров ищет полиция
Судьбу внешнего вида новой хоккейной арены на месте СКК решат в ходе конкурса
Рейс из Хабаровска в Петербург задержали из-за сообщений о минировании
У жителя Петербурга похитили более 6 млн с банковской карты
Госпиталь в «Ленэкспо» снова начнет работу в случае роста заболеваемости ...