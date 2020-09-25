Петербуржец заплатит 40 тысяч за сбитую на «Скандинавии» косулю

Петербуржец заплатит 40 тысяч за сбитую на «Скандинавии» косулю
Косуля. Фото: pixabay.com

Жителю Петербурга придется заплатить за ДТП с косулей, в результате которого животное погибло.

Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает прокуратура Петербурга. Уточняется, что авария произошла на участке «Скандинавии» в Курортном районе. Ущерб окружающей среде и государству оценили в 40 тысяч рублей.

Природоохранная прокуратура обратилась с иском в суд, который в результате был удовлетворен.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что убитый в Ленинградской области лось обошелся жителю Петербурга в 400 тысяч рублей. Оказалось, что мужчина в охотничьих угодьях Клуба охотников и рыболовов в деревне Рохма разделывал и транспортировал тушу лося без необходимого разрешения. Оштрафовать мужчину решил Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга.

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Петербуржец заплатит 40 тысяч за сбитую на «Скандинавии» косулю