Убитый в Ленобласти лось обошелся мужчине в 400 тысяч

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес решение по иску комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти к мужчине.

Об этом стало известно в пятницу, 18 сентября. По данным следствия, 26 февраля прошлого года мужчина в охотничьих угодьях Клуба охотников и рыболовов в деревне Рохма разделывал и транспортировал тушу лося без необходимого разрешения.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, мужчину оштрафовали на 400 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Петербурга добилась компенсации для пенсионера, получившего травму из-за гололеда. В декабре прошлого года житель упал на скользком участке возле дома №28 корпус 1 по проспекту Энтузиастов и получил серьезные травмы.