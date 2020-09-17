Прокуратура Петербурга добилась компенсации для пенсионера, получившего травму из-за гололеда

По результатам рассмотрения искового заявления подписано мировое соглашение о выплате мужчине 400 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

По результатам рассмотрения искового заявления подписано мировое соглашение о выплате мужчине 400 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Прокуратура Красногвардейского района встала на защиту 61-летнего петербуржца, который обратился к правоохранителям после получения травмы из-за бездействия коммунальных служб.

В декабре прошлого года пенсионер упал на скользком участке возле дома №28 корпус 1 по проспекту Энтузиастов и получил серьезные травмы: пожилому мужчине потребовалась госпитализация и длительное восстановление. После случившегося житель Петербурга обратился в прокуратуру с иском к ООО «Жилкомсервис №2 Красногвардейского района».

Пострадавший считает, что управляющая компания не выполнила своих обязательств по очистке придомовой территории от снега и наледи. Суд, изучив материалы дела, встал на сторону пенсионера и постановил взыскать с «Жилкомсервиса» компенсацию за моральный и физический вред. Таким образом, управляющая компания выплатит мужчине 400 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минфин выплатит компенсацию петербуржцу, несправедливо обвиненному в отмывании денег.