За неделю петербуржцы пожаловались на 488 случаев присасывания клещей

За неделю петербуржцы пожаловались на 488 случаев присасывания клещей
Клещи являются переносчиками опасных болезней. Фото: pixabay.com

В клиники по поводу укусов клещей за неделю обратилось уже более 400 человек, 31 из них – дети до 17 лет. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.

По словам ведомства, за третью неделю сентября в Петербурге от присасывания клещей пострадало 58 человек. Большинство укусов регистрируется на территории Курортного района – 24 человека и за пределами города.

Зарегистрировано 10 случаев клещевого иксодового боррелиоза, в том числе 2 случая у ребенка до 17 лет включительно. Один случай заражения этим заболеванием произошел на территории промышленной зоны «Парнас», остальные — за пределами Санкт-Петербурга.

Стоит отметить, что в рамках вакцинации против клещевого энцефалита в период с 14 сентября по 20 сентября привито 294 человека. Сама ситуация по заболеваниям в городе и регионе находится под контролем.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что за первую неделю сентября клещи напали на 510 жителей Петербурга.

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