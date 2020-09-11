За неделю клещи напали на 510 жителей Петербурга

За первую неделю сентября петербургские медики помогли 510 местным жителям, которым не повезло встретиться с клещами.

Об этом сообщили в городском Управлении Роспотребнадзора. За неделю в медучреждения Северной столицы обратились 510 человек, включая 74 ребенка в возрасте до 17 лет.

Что касается случаев присасывания клещей в черте города, то за неделю таких было зафиксировано 63.

Больше всего не везло жителям Курортного района, где клещи покусали 19 человек. В Приморском районе от укусов паразитов пострадали восемь человек, в Выборгском районе — семь, а в Красносельском — шесть.

За это время один взрослый человек слег с диагнозом клещевой энцефалит. Он заразился в Бокситогорском районе Ленобласти. Также за неделю выявили шесть случаев клещевого иксодового боррелиоза, в том числе у ребенка.

В поликлиниках Петербурга привили 28,8 тыс. человек, в том числе 8,8 тыс. детей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неделей ранее в Петербурге укусы клещей были зафиксированы у 611 человек.