В Петербурге с 24 по 30 августа укусы клещей зафиксированы у 611 человек

За последнюю неделю августа в Северной столице обратились к врачам по поводу присасывания клещей 611 человек, из которых 79 — дети.

Таким образом, с начала сезона жертвами нападения клещей стали 12 270 человек, 2 632 из них — дети до 17 лет включительно. За минувшую неделю на территории Санкт-Петербурга от клещей пострадали 79 человек, из них 38 в Курортном районе, 13 — в Пушкинском и 5 — в Поморском.

Кроме того, за неделю у одного взрослого выявили случай клещевого энцефалита (заражение произошло в Ленобласти). Также у 8 взрослых и 2 детей диагностировали клещевой иксодовый боррелиоз, во всех случаях укусы клещей происходили за пределами Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за предыдущую неделю в Санкт-Петербурге и за его пределами от опасных насекомых пострадало на 200 человек больше.