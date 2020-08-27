С 17 по 23 августа в Петербурге выявлено 888 случаев укуса клещей

В рамках плановой вакцинации поликлиниками города за неделю привито против клещевого энцефалита 196 человек, в том числе 53 ребенка до 17 лет. Фото: pixabay.com

В рамках плановой вакцинации поликлиниками города за неделю привито против клещевого энцефалита 196 человек, в том числе 53 ребенка до 17 лет. Фото: pixabay.com

За предыдущую неделю в медицинские организации Петербурга обратились 888 человек с жалобами на укусы клещей, из них 134 ребенка.

Непосредственно на территории Северной столицы от клещей пострадали 134 человека, большая часть подхватила опасное насекомое в Курортном районе — 58 человек. Кроме того, за неделю специалисты выявили один случай заражения клещевым энцефалитом, это произошло на территории Псковской области. Также зарегистрировано восемь пациентов с клещевым иксодовым боррелиозом, из которых четыре — у детей. Все заражения также произошли за пределами Петербурга.

В общей сложности, городские лаборатории исследовали 1231 клеща, снятого с людей. Три пробы оказались с возбудителями энцефалита, 164 — боррелиоза, информируют в Роспотребнадзоре.

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