Незаконные попытки прогулок по петербургским крышам начнут выявлять с помощью видеонаблюдения

Также участники совещания начнут готовить предложения по внесению изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по ужесточению ответственности за проведение экскурсионных прогулок на крышах. Фото: Gazeta.SPb

Также участники совещания начнут готовить предложения по внесению изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по ужесточению ответственности за проведение экскурсионных прогулок на крышах. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге ужесточат контроль за крышами и чердаками, ставшими популярными у петербургских любителей опасных прогулок на высоте.

В пятницу, 25 сентября, в Жилищного комитете прошло рабочее совещание под руководством вице-губернатора Северной столицы Николая Бондаренко.

Вице-губернатор подчеркнул, что на крышах домов могут находиться лишь технические работники различных служб, но никак не обычные жители города.

Представители районных администраций отчитались, что для пресечения незаконных проникновений на крыши и проведения опасных экскурсий, регулярно производится установка замков и противовзломных устройств. В некоторых особо популярных местах управляющие компаний несколько раз в день устраняют взломы и заново закрывают крыши на вход. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Представители Московского и Петроградского района в свою очередь поделились опытом привлечения ЧОП к охране крыш. Бондаренко оценил идею и попросил членов администрации других районов перенять опыт коллег.

Также, Бондаренко за неделю поручил участникам совещания обновить список популярных в настоящее время крыш для дальнейшего реагирования.

Помимо этого, вице-губернатор поручил организовать установку систем видеонаблюдения совместно с городскими провайдерами.

Также, надзорным органам будет поручено отслеживать распространение рекламы о незаконных прогулках.

Напомним, в городе находятся 13 тысяч металлических кровель. Значительная их часть (5621) находится в центре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что руфер и его спутница сорвались с крыши дома на Рубинштейна.