В Ленобласти поймали подозреваемых в убийстве бездомного

Полицейские задержали троих подозреваемых в случайном убийстве мужчины без определенного места жительства во Всеволожске.

Происшествие произошло во вторник, 22 сентября. Во Всеволожске было найдено бездыханное тело 45-летнего бездомного мужчины, погибшего от ножевого ранения.

По факту случившегося СУ СК РФ по Ленобласти возбудило уголовное дело. Начался поиск лиц, причастных к преступлению.

Позднее, сотрудникам правопорядка удалось задержать двоих 19-летних парней и одного 14-летнего подростка по подозрению в совершении злодеяния.

По версии следствия, молодые люди в злополучный вечер возвращались из гостей в состоянии алкогольного опьянения. По неизвестным причинам на улице у задержанных началась перепалка с потерпевшим. Урегулировать спокойно конфликт не удалось — один из молодых людей ударил ножом мужчину. От полученного ранения пострадавший скончался на месте. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

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