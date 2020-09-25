Мигрант исполосовал ножом брата на Наличной

В Петербурге выясняют обстоятельства, при которых гражданин Узбекистана получил ножевые ранения. Правоохранители считают, что его чуть не убил собственный брат.
По данным gazeta.spb.ru, инцидент произошел накануне, 24 сентября, на Наличной улице в Василеостровском районе. Там задержали гражданина Узбекистана.
Его подозревают в том, что во время ссоры с братом он начал бить родственника ножом.
Пострадавшего госпитализировали с ранениями шеи, груди, стопы. Его состояние оценивают как тяжелое.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на Загребском пьяный мужчина напал на знакомого с ножом.