На Загребском пьяный мужчина напал на знакомого с ножом

На Загребском пьяный мужчина напал на знакомого с ножом
Мужчину задержали после нападения. Фото: скриншот GoogleMaps

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Во Фрунзенском районе Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Все случилось на Загребском бульваре 20 сентября – пьяный мужчина среди ночи напал на своего знакомого. По какой причине произошел конфликт, не уточняется. На место прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело из-за умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Хошимина ограбили петербурженку. Злоумышленника будут искать по камерам видеонаблюдения. Его приметы у полиции уже есть.

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На Загребском пьяный мужчина напал на знакомого с ножом