Душил веревкой и ограбил: на Хошимина ограбили петербурженку

Молодую жительницу Петербурга ограбили в Выборгском районе. Нападавший начал душить ее веревкой.

По данным gazeta.spb.ru, инцидент произошел на улице Хошимина. Накануне днем неизвестный злоумышленник напал на девушку в парадной одного из домов. Он начал душить ее веревкой и отобрал сумку. В ней находились банковские карты и смартфон.

Злоумышленника будут искать по камерам видеонаблюдения. Его приметы у полиции уже есть.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге суд вынес приговор в отношении местных жителей, которых обвиняли в незаконном лишении свободы и грабеже.