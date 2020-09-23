Душил веревкой и ограбил: на Хошимина ограбили петербурженку

Душил веревкой и ограбил: на Хошимина ограбили петербурженку
Петербурженку ограбили на Хошимина. Фото: pixabay.com

Молодую жительницу Петербурга ограбили в Выборгском районе. Нападавший начал душить ее веревкой.

По данным gazeta.spb.ru, инцидент произошел на улице Хошимина. Накануне днем неизвестный злоумышленник напал на девушку в парадной одного из домов. Он начал душить ее веревкой и отобрал сумку. В ней находились банковские карты и смартфон.

Злоумышленника будут искать по камерам видеонаблюдения. Его приметы у полиции уже есть.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге суд вынес приговор в отношении местных жителей, которых обвиняли в незаконном лишении свободы и грабеже.

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