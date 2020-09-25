Проект новой «СКА Арены» за 37 млрд рублей направлен на утверждение в Главгосэкспертизу

Планируется, что к 2023 году компания «СКА Арена», занимающаяся реконструкцией обрушившегося СКК «Петербургский», построит на его месте ледовую арену, как минимум, на 20 тысяч зрителей.

Рядом со спортивным комплексом создадут тематический парк, который раскинется на 12 гектаров. Сметная стоимость проекта на данный момент оценивать в 37 миллиардов рублей, однако она может быть скорректирована в меньшую сторону, передает РИА Новости слова представителя ООО «СКА Арена». Документация уже направлена на утверждение в Главгосэкспертизу РФ.

Рассмотрение заявки займет 42 рабочих дня, то есть около двух месяцев. Однако, учитывая, что объект уникален по конструкции, сроки могут увеличиться. Напомним, что в июле текущего года «СКА Арена» получила разрешение от Госстройнадзора на проведение первого этапа реконструкции СКК.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что концепцию фасада спорткомплекса будут выбирать на международном конкурсе.