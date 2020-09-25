В Петербурге отправятся под суд мошенники, продавшие пенсионерам БАДы на 2,7 млн рублей

Мошенники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой). Фото: pixabay.com

Мошенники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой). Фото: pixabay.com

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении жителей Северной столицы и Ленобласти, которые продавали пожилым людям БАДы под видом лекарств за крупные суммы.

По версии следствия, с июня 2017 по июль 2018 года, действуя организованной преступной группой, злоумышленники предлагали пенсионерам якобы лекарственные средства, на самом деле продавая БАДы по сильно завышенным ценам. Мошенники пугали стариков скорой смертью и якобы выявленными тяжелыми болезнями, спасти от которых могут только их препараты.

Таким путем обвиняемым удалось «заработать» на доверчивых пенсионерах более 2,7 миллионов рублей. Уголовное дело передадут в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге по-прежнему орудуют банковские мошенники: пожилой инженер остался без 6 миллионов рублей, переведя их преступникам.