В Петербурге отправятся под суд мошенники, продавшие пенсионерам БАДы на 2,7 млн рублей

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении жителей Северной столицы и Ленобласти, которые продавали пожилым людям БАДы под видом лекарств за крупные суммы.
По версии следствия, с июня 2017 по июль 2018 года, действуя организованной преступной группой, злоумышленники предлагали пенсионерам якобы лекарственные средства, на самом деле продавая БАДы по сильно завышенным ценам. Мошенники пугали стариков скорой смертью и якобы выявленными тяжелыми болезнями, спасти от которых могут только их препараты.
Таким путем обвиняемым удалось «заработать» на доверчивых пенсионерах более 2,7 миллионов рублей. Уголовное дело передадут в Невский районный суд для рассмотрения по существу.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге по-прежнему орудуют банковские мошенники: пожилой инженер остался без 6 миллионов рублей, переведя их преступникам.