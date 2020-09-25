Бондаренко: для снижения солевой нагрузки на дороги Петербурга будет применяться специальный раствор

Солевые растворы используются чаще всего для превентивной обработки дорожных покрытий при неблагоприятных прогнозах возможного наступления заморозков или выпадения снега. Раствор наносится на сухую поверхность для предотвращения обледенения. Фото: Baltphoto

Солевые растворы используются чаще всего для превентивной обработки дорожных покрытий при неблагоприятных прогнозах возможного наступления заморозков или выпадения снега. Раствор наносится на сухую поверхность для предотвращения обледенения. Фото: Baltphoto

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко посетил с инспекцией ГУДП «Путь», сотрудники которого продемонстрировали работу солерастворного узла.

По словам чиновника, использование солевых растворов в зимний сезон значительно снижает расход твердых материалов против наледи и заметно повышает безопасность и пропускную способность на дорогах, сохраняя целостность дорожного покрытия. На данный момент дорожные предприятия используют 22 солерастворных узла, каждый из которых в среднем производит шесть кубометров раствора в час.

В ближайшие три года возведут еще 16 таких узлов, из них три — до конца текущего года. Два узла будут работать на базе ГУДП «Центр», а один — в ОАО «Коломяжское».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бондаренко поддержал запрет на закрашивание стрит-арта, если граффити не несут в себе экстремистских или оскорбительных высказываний.