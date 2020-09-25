Бондаренко: для снижения солевой нагрузки на дороги Петербурга будет применяться специальный раствор

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко посетил с инспекцией ГУДП «Путь», сотрудники которого продемонстрировали работу солерастворного узла.
По словам чиновника, использование солевых растворов в зимний сезон значительно снижает расход твердых материалов против наледи и заметно повышает безопасность и пропускную способность на дорогах, сохраняя целостность дорожного покрытия. На данный момент дорожные предприятия используют 22 солерастворных узла, каждый из которых в среднем производит шесть кубометров раствора в час.
В ближайшие три года возведут еще 16 таких узлов, из них три — до конца текущего года. Два узла будут работать на базе ГУДП «Центр», а один — в ОАО «Коломяжское».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бондаренко поддержал запрет на закрашивание стрит-арта, если граффити не несут в себе экстремистских или оскорбительных высказываний.