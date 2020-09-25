Юлия Аблец покинула должность главы Комитета по молодежной политике

Юлия Аблец покинула должность главы Комитета по молодежной политике
Юлия также работала в ОАО «Северо-Западное пароходство», ООО «Кадровый резерв», в сети гипермаркетов «Карусель» и в компании "Деловые линии". Скриншот: YouTube

Юлия Аблец больше не является председателем Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественным организациями.

Об этом в пятницу, 25 сентября, уведомляет пресс-служба петербургской администрации. Соответствующее распоряжение сегодня подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Временно исполняющим обязанности главы комитета стал первый заместитель Аблец Богдан Заставный. Он приступит к работе в этой должности с субботы, 26 сентября.

Отметим, что Аблец находилась на посту главы комитета по молодежной политике с января пошлого года. До этого она была советником губернатора. Интересно, что в 2017 году Юлия стала победителем конкурса «Лидеры России».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Борис Пиотровский, сын директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, стал заместителем председателя Комитета по культуре.

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