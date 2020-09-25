В Петербурге расширят проспект Энергетиков за 192 млн рублей

Ремонт займет почти год. Фото: Baltphoto

Ремонт займет почти год. Фото: Baltphoto

В скором времени в Северной столице приступят к расширению проспекта Энергетиков на участке от дома №15 до Магнитогорской улицы.

Об этом в пятницу, 25 сентября, информирует пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Подрядчик должен завершить расширение магистрали не позднее 30 августа 2021 года. На доржоные работы выделено 191,6 миллионов рублей.

В рамках расширения проезжей части компания также должна провести капитальный ремонт участка проспекта Энергетиков от дома №15 до Магнитогорской улицы. Необходимость расширения дороги обусловлена возросшим трафиком. Кроме того, подрядчик должен отремонтировать железнодорожные пути в зоне переезда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мобилизовали все усилия для скорейшего завершения реконструкции здания Консерватории.