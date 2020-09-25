Во Всеволожске задержали троих юношей, убивших человека

В одном из домов города Всеволожска в Ленинградской области 23 сентября нашли труп 45-летнего мужчины. На его теле обнаружили признаки насильственной смерти.

В пятницу, 25 сентября, в следственном отделе Всеволожска уведомили о возбуждении уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В ходе следственный действий правоохранители задержали троих подозреваемых: 18-ти, 19-ти и 14-ти лет.

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Какую меру пресечения избрали юношам, не уточняется

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Северной столицы неизвестные избили бездомного мужчину.