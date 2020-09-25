Во Всеволожске задержали троих юношей, убивших человека

Во Всеволожске задержали троих юношей, убивших человека
Какую меру пресечения избрали юношам, неизвестно. Фото: pixabay.com

В одном из домов города Всеволожска в Ленинградской области 23 сентября нашли труп 45-летнего мужчины. На его теле обнаружили признаки насильственной смерти.

В пятницу, 25 сентября, в следственном отделе Всеволожска уведомили о возбуждении уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В ходе следственный действий правоохранители задержали троих подозреваемых: 18-ти, 19-ти и 14-ти лет.

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Какую меру пресечения избрали юношам, не уточняется

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Северной столицы неизвестные избили бездомного мужчину.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Всеволожск ленобласть следком убийство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лукашенко хочет построить морской порт в Ленобласти
Клювый кит установил рекорд по прыжкам в воду среди млекопитающих
Петербургские школьники и детсадовцы постепенно отправляются на карантин
За Нобелевскую премию мира может побороться уборщица из России
Россия считает дело Навального постановочным
Во Всеволожске задержали троих юношей, убивших человека
Боррель напомнил Зеленскому, что Евросоюз не банкомат
В Петербурге расширят проспект Энергетиков за 192 млн рублей