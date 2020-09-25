Евро стоит более 91 рубля – впервые с 2016 года

Доллар теперь можно приобрести за 78,2 рубля.

Рубль ускорил снижение к доллару и евро, о чем свидетельствуют данные Московской биржи. Теперь евро можно купить за 91,01 рубль, а доллар за 78,2 рубля. Такие показатели евро аналитики заметили впервые с 2016 года.

Напоминаем, что на стоимость российской валюты повлияли введенные санкции. Также эксперты предрекали обесценивание рубля в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что почти половина кредитов в России являются просроченными. Объем просроченным кредитов вырос до исторического максимума и составил более 61 миллиона рублей.