Собчак высмеяла Королеву после измены Тарзана

Собчак высмеяла Королеву после измены Тарзана
Собчак посмеялась над бедой певицы. Фото: Baltphoto

Телеведущая сначала сказала слова поддержки, а затем исполнила банный кавер на один из хитов певицы.

Телеведущая Ксения Собчак решила прокомментировать измену Тарзана. Она посвятила этой теме один из выпусков своего шоу «Осторожно, новости!». Звезда предложила певице Наташе Королевой пройти через все трудности вместе. Она добавила, что сочувствует артистке и считает, что у них есть много общего. Собчак посоветовала певице «держаться», а затем исполнила бранный кавер одного из хитов Королевой.

Судя по всему, телеведущая на самом деле не сочувствует артистке. Напоминаем, что Тарзан сам публично признался в измене Королевой. Сейчас супруги проходят через все трудности – кажется, певица намерена сохранить семью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Королёва впервые прокомментировала измены Тарзана. Певица считает, что в ее семье наступил кризисный момент.

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