По Наличным мостом забил подводный гейзер

В Петербурге прорыв произошел прямо на реке Смоленка в Василеостровском районе.

Об этом местные жители сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Они уточняют, что подводный гейзер открылся под Наличным мостом через Смоленку. Струи воды забили, судя по всему, в ночь на субботу, 26 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, что в Петербурге Лютеранская церковь Святой Марии получила два миллиона рублей от управляющей компании после прорыва. Коммунальная авария произошла в помещении церкви на Большой Конюшенной улице. Там прорвало трубы и с горячей, и с холодной водой.