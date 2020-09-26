По Наличным мостом забил подводный гейзер

По Наличным мостом забил подводный гейзер
Прорыв под Наличным мостом. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Петербурге прорыв произошел прямо на реке Смоленка в Василеостровском районе.

Об этом местные жители сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Они уточняют, что подводный гейзер открылся под Наличным мостом через Смоленку. Струи воды забили, судя по всему, в ночь на субботу, 26 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, что в Петербурге Лютеранская церковь Святой Марии получила два миллиона рублей от управляющей компании после прорыва. Коммунальная авария произошла в помещении церкви на Большой Конюшенной улице. Там прорвало трубы и с горячей, и с холодной водой.

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Василеостровский район наличный мост новости спб прорыв смоленка


 

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