Близко к рекорду: 26 сентября в Петербурге будет без дождей и до +23

В Петербурге по-прежнему необычно тепло. Температурные показатели вновь близки к рекордным отметкам.

Об этом рассказал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. Он пояснил, что синоптическую ситуацию в Петербурге определяет в субботу, 26 сентября, северо-западная периферия обширного антициклона, центр которого отправился на Урал.

Благодаря этому в регионе сохранится переменная облачность. Дождей ждать не стоит. Воздух при этом прогреется до +23 градусов (в Ленинградской области до +24). При этом будет дуть юго-восточный ветер. Разогнаться он может до 9 м/с.

Отметим, что в сентябре этого года на несколько районов Петербурга уже успел обрушиться град. Компанию ему в середине месяца составили дожди и сильный ветер.