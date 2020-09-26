Петербург – на втором месте по числу новых заболевших COVID-19

Петербуржцев каждый день проверяют на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Петербуржцев каждый день проверяют на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Санкт-Петербург все еще сохраняет лидерские позиции в рейтинге городов России по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией.

По приросту за последние сутки Северная столица оказалась на втором месте. Так, по данным оперативного штаб по борьбе с коронавирусом по состоянию на субботу, 26 сентября, в Петербурге с начала пандемии было выявлено 42 030 заболевших.

Таким образом, за последние сутки диагноз поставили 232 горожанам.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге тесты на новую коронавирусную инфекцию за последние сутки сдать 26201 горожанин.

Врачи наблюдают также за состоянием здоровья 617 горожан. Большинство из них контактировали с теми, у кого уже был подтвержден коронавирус.