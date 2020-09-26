Роспотребнадзор объяснил рост случаев коронавируса

В России рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции связан с игнорированием мер профилактики.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на телеканале «Россия 1» она отмечается, что с конца августа в стране ощущается рост числа больных коронавирусом.

«Главная задача сегодня – вернуться к не страху, не испугу, а именно, настороженности по отношению к новой инфекции», — заметила она.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге за последние сутки коронавирус был подтвержден еще к 232 человек. Таким образом, общее число заболевших в Северной столице с начала пандемии составило 42 030 человек.

В России коронавирус подтвердили более чем у миллиона человек. К миллиону постепенно приближается и число тех, кто уже выздоровел.