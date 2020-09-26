В России одобрили длинные январские выходные

31 декабря в 2020 году будет рабочим, а вот в 2021 году – выходным.

В январе 2021 году россияне смогут хорошо отдохнуть. Их ожидают каникулы длиной в 10 дней – с 1 по 10 января. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на вице-премьера РФ Татьяну Голикову. При этом в 2020 году 31 декабря россияне будут работать, а вот в 2021 году смогут отдыхать, точнее спокойно готовиться к Новому году.

Также известно, что майские выходные продлятся шесть дней – с 1 по 3, а потом с 8 по 10 мая. Россияне отдохнуть помимо прочего с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что улица Рубинштейна станет пешеходной по выходным и праздникам, а парковка — платной всегда. С октября по выходным и праздникам на ресторанную улицу смогут попасть только те, кто там живет и работает, а также инвалиды, машины, занимающиеся обслуживанием предприятий и автомобили «Почты России